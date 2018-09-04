Шабанов: рано или поздно мир найдет альтернативу доллару

Экономический эксперт Антон Шабанов считает, что пока нет такой валюты, которая могла бы заменить доллар в международной торговле, однако желание стран очевидно и говорит о том, что рано или поздно будет найдет механизм, который положит конец доминированию "американца".

О необходимости положить конец господству доллара в торговле между странами ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция — Киргизия. Он предложил осуществлять расчеты в национальных валютах.

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган.

"Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако, благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа, эта попытка не увенчалась успехом", — добавил турецкий лидер, которого цитирует РИА Новости.

Попытки многих стран мира уйти от доллара пока ничем практически успешным не завершились, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Поэтому, по его словам, пока американцу ничего серьезного не угрожает.

"Мы видим, что постепенно в мире нарастает желание сменить мировую резервную валюту — это точно и однозначно. Но рано или поздно найдут практически выгодную схему, которую примут все страны мира, однозначно, рано или поздно она выстрелит", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, точечные заявления лидеров стран об уходе на альтернативные доллару валюты нужно рассматривать, как "пробу пера". Пока, утверждает Шабанов, доллару ничего не угрожает.

"Увы, общей альтернативы для всех пока нет. Кто-то будет в рублях рассчитываться, кто-то в юанях, кто-то во франках и так далее. Но, когда будет общая всемирная альтернатива доллару, тогда это возможно. А эти заявления — просто интересные попытки, которые ничем результативным пока не завершатся", — резюмировал специалист.