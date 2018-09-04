17:20 04 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.38
  • USD16.69
  • RUB0.25
  • RON4.18
  • UAH0.59
Поиск
Антон Шабанов
© Sputnik /

Шабанов: рано или поздно мир найдет альтернативу доллару

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
34 0 0

Экономический эксперт Антон Шабанов считает, что пока нет такой валюты, которая могла бы заменить доллар в международной торговле, однако желание стран очевидно и говорит о том, что рано или поздно будет найдет механизм, который положит конец доминированию "американца".

О необходимости положить конец господству доллара в торговле между странами ранее заявил президент Турции Тайип Эрдоган, выступая на бизнес-форуме Турция — Киргизия. Он предложил осуществлять расчеты в национальных валютах. 

Игорь Ковалев
© Sputnik /
Экономист: когда мир скажет доллару "гуд бай"

По его словам, привязанная к доллару система, созданная якобы для упрощения торговли, в настоящее время превратилась в самую большую проблему, торговые войны и протекционизм вынуждают использовать новые стратегии во многих сферах. Цель манипуляций с курсами валют — заставить усомниться в сильной и здоровой турецкой экономике, отметил Эрдоган. 

"Цель — нанести удар по экономике Турции. Однако, благодаря принятым правительством мерам и решительной позиции турецкого народа, эта попытка не увенчалась успехом", — добавил турецкий лидер, которого цитирует РИА Новости.

Попытки многих стран мира уйти от доллара пока ничем практически успешным не завершились, считает независимый экономический эксперт Антон Шабанов. Поэтому, по его словам, пока американцу ничего серьезного не угрожает.

"Мы видим, что постепенно в мире нарастает желание сменить мировую резервную валюту — это точно и однозначно. Но рано или поздно найдут практически выгодную схему, которую примут все страны мира, однозначно, рано или поздно она выстрелит", — отметил он в эфире радио Sputnik.

По мнению эксперта, точечные заявления лидеров стран об уходе на альтернативные доллару валюты нужно рассматривать, как "пробу пера". Пока, утверждает Шабанов, доллару ничего не угрожает.

"Увы, общей альтернативы для всех пока нет. Кто-то будет в рублях рассчитываться, кто-то в юанях, кто-то во франках и так далее. Но, когда будет общая всемирная альтернатива доллару, тогда это возможно. А эти заявления — просто интересные попытки, которые ничем результативным пока не завершатся", — резюмировал специалист.

По теме

Гырбу: США не могут позволить свободную торговлю с ЕС, а Молдова – может
Торговля - повод для войны: в чем Китай обвиняет американцев
Трамп: в вопросах торговли Европейский союз "хуже Китая"
Никишина: зона свободной торговли Ирана и ЕАЭС - новый шаг к сотрудничеству
Теги:
мировая торговля, доллар США, резервная валюта, альтернатива, Антон Шабанов


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

  • Открытие магазина IKEA в Риге
    Принципиальный вопрос

    Жительница Риги пожаловалась на то, что в только что открывшемся магазине мебели ее обслужили не на государственном языке.

  • Литовские железные дороги
    Требуем компенсации!

    Латвия потребовала от "Литовских железных дорог" более 50 миллионов евро за разобранную десять лет назад ветку.

  • Подлодка С-12 совершила самый длительный, 62-дневный, боевой поход среди советских подводных лодок в Великой Отечественной войне
    На дне

    Советская подлодка "С-12", затонувшая во время Великой Отечественной войны, найдена неподалёку от северного побережья Эстонии.

  • Жилой дом в Баку, фото из архива
    За опрятный город

    В Баку вслед за бельевыми веревками будут снимать спутниковые антенны, установленные на балконах домов, которые выходят на внешние улицы.

  • Мнистерство обороны Армении представило образцы формы и продовольствия в парке Победы (16 июня 2018). Еревaн
    Не по уставу

    Десять тысяч некачественных трусов обнаружены в ходе проверок министерства обороны Армении в одной из воинских частей.

  • Монеты, иллюстративное фото
    Побочный эффект

    В Казахстане предрекают рост цен на товары из-за антироссийских санкций: больше всего подорожают дизельное топливо, лекарства и обувь.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Всего в III Играх кочевников примут участие 1 556 спортсменов из 66 стран и 11 субъектов России.
В ожидании сюрприза: церемония открытия III Всемирных игр кочевников в 20 фото
Snake Slithers on Windshield
Змея прилетела: это видео кого-то рассмешит, а кого-то испугает
Все о победоносном танке Т-34
Победоносный танк Т-34: все, что нужно знать

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться