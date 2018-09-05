Аналитик: политическая борьба в Румынии резко обострится

Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская рассказала о том, почему Румыния движется по пути Польши и Венгрии.

Еврокомиссию всерьез беспокоит ситуация в Румынии, где с момента прихода к власти социал-демократов проходит все больше митингов, протестов и случаев полицейского насилия по отношению к протестующим. Эксперт РИСИ Оксана Петровская утверждает, что обострение подобных форм политической борьбы в стране закономерно.

"В Румынии идет борьба между двумя лагерями: правительством, имеющим всю полноту власти в стране, и, так называемым, "параллельным государством" — именно так формальный руководитель правительства Ливиу Драгня называет президента, спецслужбы и часть системы правосудия, обвиняя их в стремлении к захвату власти", — отметила Петровская.

Серьезнейшая борьба развернулась вокруг Антикоррупционного центра Румынии, продолжила аналитик.

"Одна из главных задач левоцентристской коалиции — ослабление антикоррупционных законов и антикоррупционной борьбы в обществе. Ведь с 2013 года Румыния сильно продвинулась по этому пути. Но к созданному тогда Антикоррупционному бюро было много претензий: говорили о давлении на подследственных, об использовании оперативных данных контрразведки — было зафиксировано двадцать тысяч прослушиваний, что больше, чем необходимо для следственных мероприятий. И, как итог, — главу Антикоррупционного бюро Лауру Кодруца Ковеши министр юстиции отправил в отставку", — рассказала эксперт.

Дело не только в громких отставках, утверждает Петровская. Есть еще одна тема, которая расколола румынское общество, — гендерная. И ее усиленно эксплуатируют в политических целях.

"Не стоит забывать, что румынское общество также разделяет проблема однополых браков, референдум по которой хотят провести социал-демократы, находящиеся сейчас у власти. А проевропейский президент всеми силами тормозит такие процессы и не соглашается на референдум", — пояснила аналитик.

Петровская проводит параллель между Румынией и Польшей с Венгрией. Правящая группировка в Румынии пытается подчинить себе все институты государства, как и в указанных странах. Эксперт утверждает, что борьба в Румынии будет только обостряться, тем более, что в конце 2019 года там пройдут президентские выборы и действующий президент Клаус Иоханнис, скорее всего, вновь будет выдвигать свою кандидатуру.