Манастырлы: PAS-DA не способны на власть, и на Западе это понимают

Западные партнеры правоцентристской оппозиции могут отозвать свою поддержку Майе Санду и Андрею Нэстасе в связи с их неготовностью осуществлять властные полномочия, считает политолог и журналист Сергей Манастырлы.

"Они прекрасно понимают, что лидеры правой оппозиции не способны взять власть. И даже, если власть им каким-то чудом попадет, они не способны с ней справиться", — отметил Сергей Манастырлы в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, это было очевидно во время акций протеста, организованных PAS-DA 26-27 августа, которые оказались для лидеров оппозиции провальными.

"Мы видели, что в кризисной ситуации, когда площадь оказалась занята другой партией, другим мероприятием, ни Майя Санду, ни Андрей Нэстасе не сумели оперативно изменить повестку и использовать ситуацию в своих целях, в целях протестующих. Они просто растерялись", — добавил собеседник.

В итоге, собрав тысячи людей, Санду и Нэстасе оказались не способны их организовать и не знали, что с этой массой людей делать.

"Людей-то они с трудом, но собрали, но "применить" не сумели", — резюмировал политолог.