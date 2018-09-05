Гаспарян: Запад вывел собственную идеологию из украинских политических реалий

Публицист Армен Гаспарян высказал свое мнение о том, почему европейское сообщество проявляет полное безразличие к судьбе журналиста Кирилла Вышинского, который уже более 100 дней находится под арестом на Украине.

В Херсоне продолжается суд над руководителем портала РИА Новости Украина Кириллом Вышинским. Сегодня стало известно о его госпитализации прямо из зала суда, который собрался для того, чтобы продлить меру пресечения обвиняемому.

Как сообщил адвокат Вышинского Андрей Доманский, состояние здоровья журналиста в последнее время резко ухудшилось. Ранее Кирилл перенес инфаркт, а сегодня ему понадобилась немедленная помощь врачей. Таким образом, суд удовлетворил ходатайство защиты Вышинского о его немедленном медицинском обследовании.

Напомним, Вышинский больше 100 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

По информации Армена Гаспаряна, к обвинению в госизмене может быть добавлена статья "поддержка терроризма". Во всяком случае на это указывают некоторые местные политики. В этой ситуации Гаспаряна поражает абсолютное безмолвие, которое сохраняет международное и местное профессиональное сообщество по отношению к делу Вышинского.

"Удивительней всего то, что европейские журналисты, которые так долго и достаточно нудно рассуждали о свободе слова, о необходимости соблюдения прав журналистов, в случае с Вышинским сохраняют удивительную тишину. Ни ОБСЕ, ни ПАСЕ, ни десятки других организаций, которые все эти годы говорили о правах человек, в этом случае молчат", — заявил Армен Гаспарян для Sputnik Молдова.

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По его словам, очевидно, что это "абсолютная политическая история, что никаким терроризмом, никакой госизменой Кирилл Вышинский не занимался, а всю жизнь являлся журналистом и выполнял свой профессиональный долг". И молчание европейских структур, безусловно, не говорит о том, что для них Вышинский — не человек. Это не так, считает Гаспарян.

"Они старательно выводят собственную идеологию из плоскости современных украинских политических реалий, и дело Кирилла Вышинского, с этой точки зрения, их совершенного не интересует", — отметил Гаспарян.

Это, однако, не означает, что дело Вышинского не интересует его коллег и друзей. Кирилл Вышинский должен быть освобожден как можно быстрее, подчеркнул Гаспарян, поскольку вся эта история есть ни что иное, как "откровенная политическая провокация", которая к огромному сожалению удалась.