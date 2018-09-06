Смолин: доведет ли Меркель Германию до гражданской войны

Программа расселения мигрантов по странам ЕС менее чем за три года не только подорвала общеевропейское единство, но и серьезно расшатала политическую систему ФРГ. А неформальный лидер ЕС Ангела Меркель оказалась в очень непростой ситуации, об этом пишет РИА Новости. © Sputnik / Алексей Дружинин Президентский вояж: Путин и Меркель сверили часы по главным вопросам

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин утверждает в эфире радио Sputnik, что в Германии не просто неспокойно, по его словам, там произошел настоящий раскол в обществе.

"Видно, что Германия реально делится на два лагеря — одни поддерживают политику Меркель и рассчитывают на то, что Германия сможет переварить поступающие к ним массы мигрантов, а другие считают, что это большая проблема для страны и мигранты приносят преступность и иную культуру", — сказал Смолин.

При этом эксперт не исключает, что политика Меркель может довести страну до очень неприятных последствий.

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"Не так уж давно воссоединившаяся Германия заново начинает делиться на две Германии. Может ли это привести к гражданской войне внутри Германии, или все закончится переизбранием Меркель и отказом от мультикультурализма, сегодня сказать сложно. Но недовольство немцев миграцией и выход их на улицы мы будем видеть и дальше", — резюмировал эксперт.