Реницэ: прекратит ли Румыния помогать Молдове

Депутат парламента Румынии Константин Кодряну призвал власти страны перестать оказывать материальную поддержку правительству Молдовы в связи с неправомерными, по его словам, действиями сотрудников правопорядка в отношении участников митинга за объединение двух стран в Кишиневе 1 сентября. Речь идет о нескольких стычках унионистов с молдавскими силовиками, которые, в свою очередь, утверждают, что организаторы митинга нарушили правила проведения массовых мероприятий и пытались перекрыть дороги.

Перестанет ли Румыния оказывать Молдове финансовую помощь? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил аналитик и журналист Валерий Реницэ.

"Мне кажется, отношения Кишинева и Бухареста сейчас ровные, нельзя говорить о наличии очень крупных совместных проектов, за исключением проекта нового газопровода, который должны достроить", — сказал Реницэ.

Собеседник не считает, что Бухарест начнет "рубить с плеча" и рвать экономические связи с Молдовой, несмотря на громкие заявления в румынском парламенте.

"Я не думаю, что румыны будут нас каким-то образом дразнить или наказывать. Они же не финансируют нас на постоянной основе, не держат на подпитке, как ЕС или США. У нас с Румынией хорошие отношения, но нет серьезных экономических связей", — резюмировал аналитик.