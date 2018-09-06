Дробиз: наибольший интерес к винному туризму в Молдове проявляют россияне

Винный критик Вадим Дробиз уверен, что у Молдовы есть возможности для развития винного туризма, а основной интерес будет исходить от туристов из России.

"У Молдовы настоящее и будущее в этом плане однозначно есть. Но надо подумать, кто к вам поедет в качестве винного туриста. Несмотря на то, что вина постепенно где-то признают, даже в Китай вы поставляете, в Европе вина молдавские мало знают, в Румынии, может быть немного больше", — отметил собеседник в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По его мнению, вряд ли в Молдову массово поедут туристы из Западной Европы. Молдова вряд ли станет местом паломничества и для жителей Польши, Чехии, Венгрии, прибалтийских стран. Интерес могут проявить белорусы и россияне.

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"Белоруссия — да, там своего винограда нет, поэтому со стороны белорусов интерес будет по мере развития винного направления. По большому счету, вся надежда на Россию. Я не пытаюсь переоценить нашу страну. Но интерес, уважение к стране и людям, уважение к молдавским винам, если где и есть, то в России. Несмотря на долгие годы запретов, я думаю, что интерес, прежде всего со стороны российских туристов, будет", — резюмировал он.