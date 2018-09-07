Руденко: у молдавского домашнего вина нет будущего

Ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России рассказал о том, станет ли домашнее вино экспортируемым продуктом и стоит ли ждать интереса к нему в мире любителей вина.

У части молдавского общества и даже у некоторых экспертов существует устойчивый штамп — домашнее вино сделано с любовью, "для себя", поэтому пить его безопасно, полезно и даже необходимо. Так ли это, стоит ли всерьез говорить о неких полезных качествах и экспортном потенциале этого продукта — на этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил ведущий российский винный эксперт и критик, член Союза сомелье и экспертов России, основатель и ведущий крупнейшего дегустационного винного клуба Денис Руденко.

"Конечно, это несерьезно — в мировой виноторговле подобные вина именуются емким термином "наливное вино". Это вино, которое продается по очень низкой цене, и рынок этого вина хорошо наполнен, на нем себя очень хорошо чувствуют такие крупные игроки как Испания, ЮАР, Чили и Аргентина", — сказал эксперт.

По его словам, в мире действуют совсем другие правила, где домашнему вину на крупных рынках места, увы, нет.

"С вином без отзывов высокой критики, без высоких отметок про Евросоюз можно забыть. Думать о таком вине, как о товаре, обеспечивающем будущее винодельческой отрасли, следует в последнюю очередь. Все винодельческие страны последние десятилетия говорят о том, что вино должно быть, как можно более обеспеченным признаками качества — регионом происхождения, сортовыми особенностями винограда, букетом и тонами выдержки", — резюмировал эксперт.