Реницэ: Гимпу утопил либеральный "Титаник", а водолазные работы доверил Киртоакэ

Ранее Гимпу заявил в интервью одному из молдавских изданий, что его уход с должности может произойти в конце года, на съезде партии, который состоится 1 декабря, в "день Великого объединения". Он также отметил, что был бы рад передать свой пост Дорину Киртоакэ, у которого "достаточно опыта".

© Sputnik / Miroslav Rotari Неисправимый фантазер Дорин Киртоакэ или Прощай, "Титаник"

Комментируя готовящиеся пертурбации в партии, Валерий Реницэ отметил, что Гимпу и Киртоакэ вместо того, чтобы освободить место для других, пытаются цепляться за обломки судна, которое сами же и потопили.

"Если Титаник ушел ко дну, то должны были быть шлюпки, в которых спаслись Киратокэ и Гимпу. Они должны были первыми уйти ко дну, как настоящие капитаны, но они спаслись. Он (Михай Гимпу — прим. ред.) старший в родственном клане, этот корабль был его, он поплавал на нем, пустил ко дну и отдает Киртоакэ обломки, предлагая ему совершить безуспешные водолазные работы по подъему судна", — сказал Реницэ в программе "Экспертиза" радиостудии Sputnik Молдова.

По мнению собеседника, Киртоакэ вряд ли удастся совершить невозможное. Либеральная партия, по его словам, если и сможет возродиться, то не с этими людьми, и не сейчас.

"Как организатора мы знаем Киртоакэ с лихвой, мы знаем, как он руководил городом. Если ему доверят партию, то он пустит ко дну и оставшееся. Единственным спасением стала бы соответствующая помощь из Румынии. Но в Румынии в Гимпу и Кироакэ давно разочаровались, там не хотят с ними разговаривать. Ставку делают на других людей", — резюмировал журналист.