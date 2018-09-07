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Лилия Федорова
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Нарколог: европейский алкоголизм не лучше нашего

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Эксперт в области наркологии и психиатрии, врач Лилия Федорова говорит о том, что словосочетание "культура пития" часто маскирует алкогольную зависимость.

"Традиции", "культура пития", "знание меры", "бокал-другой для общения" — в южных странах, в том числе и Молдове, эти слова часто звучат во время застолий или употребления вина "под разговор". Особо рьяные любители могут начать "винные медитации" чуть ли не с утра, за завтраком. Национальные особенности и традиции — это не ярмо, и человек всегда может переступить через обычаи, которые разрушают его жизнь и здоровье — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказала нарколог и психиатр Лилия Федорова.

"Разумеется, существуют обычаи и традиции, но я бы отметила, что все это имеет право быть пересмотренным. Человек способен учиться, менять свои привычки и разделять — какие привычки полезны, а какие нет. И важно понимать, что есть привычки, которые мешают людям жить полноценно, счастливо и здорово. С утра, конечно же, нужно пить чай или кофе, чтобы день был приятным", — сказала Федорова.

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Порой у нас любят вспоминать Европу, не только как пример экономического и социального развития или как образец архитектурной и городской эстетики, а как некий повод для потребления алкоголя — дескать там люди умеют постоянно пить и не спиваться. Это не более чем попытка оправдать свои собственные пороки, утверждает собеседница.

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"Мы часто делаем акцент на другие страны и почему-то выбираем какие-то элементы, как промежуточные фазы пороков, и наблюдая за ними хотим убедить себя, что у нас это тоже есть. И это не так уж страшно и плохо. Нужно различать уровни социальных условий, политику государства по отношению к людям и многое другое. ВОЗ давно пришла к выводу, что употребление алкоголя во всем мире является одной из самых актуальных медицинских и социальных проблем. На счету этой болезни — миллионы распавшихся семей и загубленных жизней", — резюмировала врач.

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Теги:
алкоголизм, зависимость, алкоголь, вино, болезнь, Лилия Федорова, Европа, Молдова


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