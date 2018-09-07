Погребинский: Вышинский — это заложник для обмена

Президент Международной федерации журналистов Филипп Лерут назвал решение Херсонского суда о продлении ареста руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского неприемлемым, сообщает РИА Новости.

О судьбе Вышинского, и о том, как будут развиваться события вокруг него, для Sputnik рассказал украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии, Михаил Погребинский.

"Я его хорошо знаю и хочу сказать, что он себя никогда не проявлял в пропагандистском концепте вообще. Он старался держать чисто информационную повестку и себя всегда очень корректно вел. И то, что в качестве заложника выбрали именно его — возмутительно", — сказал эксперт.

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На освобождение Вышинского могло бы повлиять мнение американских чиновников, но никто из них не высказался об этой ситуации, утверждает политолог.

"Я думаю, что, если бы кроме Международной федерации журналистов еще, к примеру, Волкер, высказался за освобождение Вышинского, или еще кто-нибудь из американской администрации, это могло бы повлиять на его судьбу. А без этого судьба Вышинского зависит от того, договорятся ли об обмене", — отметил Погребинский.

Накануне Херсонский городской суд продлил арест Вышинского, он останется под стражей до 4 ноября. Защита ходатайствовала о передаче журналиста под личное поручительство его адвоката, однако суд отклонил заявление.