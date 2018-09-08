Астролог: для этих знаков зодиака сентябрь будет наиболее удачным

Астролог Лучия Палий дала прогноз на сентябрь, и рассказала кого ждет успех, а кого неудачи.

Конец лета многие восприняли с огорчением, сожалея о закончившихся жарких деньках, отпуске и начале дождливой осени. Однако, печалиться вовсе не стоит, утверждают астрологи, ведь это лето, несмотря на то, что каждый проводил его по-своему, было не самым благоприятным. Специалисты уверены, что в этот период каждый человек столкнулся с рядом проблем.

А вот наступление сентября сулит благоприятные перемены. Астролог Лучия Палий рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e" о том, для каких знаков зодиака наступивший месяц будет особенно успешным.

"Самым удачным месяц будет для рыб, им предвещают финансовый успех. Этот месяц должен быть очень успешным. Сочетание Венеры с Юпитером дает всевозможные счастливые события. Если человек хочет с кем-то познакомиться, то это произойдет, если он хочет заработать, то у него появится возможность это сделать", — утверждает астролог.

Для тех, кто родился в сентябре под знаком Девы, тоже последует череда приятных событий.

"В знаке Дев тоже будет очень хорошее сочетание. Помимо этого, успешным сентябрь будет для Козерогов. Хотя сейчас они находятся в так называемом затишье, они ждут момент чтобы совершить прыжок. Скорее всего, он наступит в середине месяца", — заключила собеседница.