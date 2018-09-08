Кантаржи: большинство молдавских мигрантов по-прежнему уезжает в Россию

Если раньше иностранцы знали о Молдове только как о стране с очень гостеприимными гражданам, то теперь они знают о ней больше, как о стране, из которой непрерывно мигрирует население. Проблема депопуляции является одной из ключевых в республике.

Большинство молдаван, уехавших когда-то на работу за границу, через какое-то время решают остаться там на всегда. Какие страны выбирают молдавские граждане для работы и дальнейшего проживания, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал социолог Василий Кантаржи.

"За последние десять лет наметились некоторые изменения в миграционном потоке. Если раньше на Российскую Федерацию приходилось 70% наших трудовых мигрантов, то в течении этих десяти лет произошла переориентировка. Все больше людей уезжают в страны Западной Европы. Тем не менее, больше половины мигрантов едут все-таки в Российскую Федерацию, 30-40% в страны Западной Европы (20% Италия), а кроме этого, Турция", — утверждает эксперт.

По его словам, кроме традиционных направлений, в последние годы наши сограждане стали чаще ездить в Польшу и Израиль.

"За последние годы появились и такие направления как Польша и Израиль. Наши сограждане уезжают туда уже имея на руках согласованный подписанный контракт на трудоустройство", — заключил собеседник.