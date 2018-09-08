Панов: расскажу, почему цены на жилье в Кишиневе такие высокие

Эксперт по вопросам недвижимости Александр Панов рассказал в эфире программы "Утро на Sputnik’e" о том, как формируются цены на жилье.

На протяжении пяти месяцев 2018 года цены на жилую недвижимость в Кишиневе оставались неизменными. Средняя цена за один квадратный метр составляла 523 евро. В августе месяце эта отметка увеличилась до 525.

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От чего зависит стоимость квартиры — об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал эксперт по вопросам недвижимости Александр Панов.

"Цена на жилье зависит от многих факторов. Прежде всего при формировании объекта недвижимости выбирается и покупается земельный участок, этот фактор существенно влияет на будущую ценю конечного продукта. Цены на земельные участки существенно отличаются, в зависимости от района. Чем ближе к центру, тем цена выше", — отметил Панов.

По его словам, немаловажную роль играет также расположение жилья вблизи парка, а также школы и детского сада.

"Второй фактор с точки зрения привлекательности для покупателя — это расположение, транспортная доступность, школа или детский сад, наличие рядом парка или сквера, все это впоследствии формирует условия цены", — подчеркнул собеседник.

Ключевым моментом формирования стоимости жилья эксперт назвал затраты на возведение дома.

"Кроме того, существенно влияют на цену будущего дома условия поставки энергоносителей, то есть: водопровод, электричество, газ, канализацию. Также к дому должен быть подведен автомобильный проезд. Вот из этих факторов и складывается будущая цена. Ну и непосредственно сами затраты на возведение дома", — резюмировал собеседник.