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Серджиу Мокан
© Sputnik / Miroslav Rotari

Педагог: образование – это насильственный процесс

Сказано в эфире
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Педагог со стажем Серджиу Мокан высказал мнение о роли родителей в процессе образования ребенка.

Школа играет очень важную роль в становлении личности ребенка. От того, как он будет ладить с педагогами, усваивать информацию, и с кем общаться, будет зависеть и то, как сложится его будущие. В данном случае, родителям нельзя пускать все на самотек, утверждает педагог Серджиу Мокан. По его словам, родители должны жестко контролировать учебный процесс, и если они видят, что ребенок находится в нездоровой среде, должны сменить учебное заведение.

"Воспитание — это процесс насильственный, нужно это признать. Я бы даже сказал, что ребенок — это такая боевая единица. Детей сломленных я не видел, а вот брошенных — да. Родитель ведь несет ответственность за результат. Если ребенок ходит в какую-то школу, а там уровень знаний и отношение так себе, то ребенок со временем меняется, он становится другим. Часто слышу фразу от мам, что они зашли на переменку, а там творится нечто. В итоге ей это не нравится, но она все равно оставляет все как есть. Но это ведь ее ребенок, нужно найти другую школу, решить как-то эту проблему", — призывает педагог.

Кроме этого, отметил собеседник, у каждого ребенка должен быть свой ведущий взрослый. То есть, только один из родителей должен строго следить за учебным процессом и направлять ребенка на протяжении всего его пути.

"Если вы думаете, что у всех этих образовательных структур болит голова за вашего ребенка, то вы глубоко заблуждаетесь. На мой взгляд, родитель, который несет ответственность, может и управлять им. Тут имеет значение, насколько он сосредоточен на ребенке. У каждого ребенка должен быть свой взрослый. И это должен быть один из родителей, который будет этого ребенка вести", — заключил Серджиу Мокан в эфире программы "Экспертиза".

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Теги:
образование в Молдове, образовательный процесс, школа, Образование


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