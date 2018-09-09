Психолог: что делать, если ребенок не хочет идти в школу или детский сад

Что делать, если ребенок закатывает истерику на пороге детского сада и не хочет туда идти - об этом рассказала детский психолог Татьяна Козман.

Начался новый учебный год. Для кого-то он очередной, а для кого-то первый. Кто-то только пошел в первый класс, а кто-то этой осенью впервые пошел в детский сад. Так или иначе, большинство молодых родителей сталкивались с проблемой, когда ребенок не хочет идти в садик или школу.

Иногда это может быть не просто капризом, а сигналом того, что ребенку там некомфортно, утверждает психолог Татьяна Козман.

"Нужно исследовать его состояние и понять причины, почему ему это не нравится. Иногда ребенок просто не хочет прикладывать усилия, чтобы начать общаться со сверстниками и начинает просто капризничать. Но бывают случаи, когда существуют проблемы во взаимоотношениях с воспитателем, или с детьми, о которых ребенок не говорит или даже о них не подозревает", — отметила собеседница в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Татьяна Козман также рассказала о том, как родителям понять, что ребенка обижают и его стоит перевести в другое учреждение.

"Проявляется это, когда он приходит с детского сада и его настроение резко меняется. Когда воспитатели говорят, что в детском саду он тихий и спокойный, а дома его просто как подменили. Это является тревожным признаком, что ребенок в садике зажат. Также тревожным знаком является то, что у ребенка перед детским садом начинается такая необоснованная истерика, которую очень трудно успокоить", — заключила психолог.