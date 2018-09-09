Врач: этот возраст самый подходящий для рождения первого ребенка

Рождение ребенка является счастливым событием для большинства пар. Но, если раньше молодые люди становились папами и мамами в возрасте до 25 лет, то современная молодежь старается отдалить этот момент, желая сначала самореализоваться и построить карьеру.

Теперь, родив первого ребенка даже в тридцать лет, женщина не находится в группе риска, как раньше, заявила врач акушер-гинеколог Родика Комендант в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

© Sputnik / Miroslav Rotari Психолог: может ли ребенок спасти брак

"С медицинской точки зрения, самая сильная фертильность у женщины в районе 25 лет. Но человечество не стоит на месте, и женщины тоже. Тенденция в последние годы такова, что пары создаются позже, и первый ребенок рождается позже. В Советском Союзе у нас был такой термин как "пожилая первородящая". Как только женщине исполнялось 30, мы ставили такой диагноз и относили ее к группе риска. Сейчас, таких женщин все больше и больше, и они совершенно ничем не рискуют. Они просто сначала хотят получить образование, обеспечить материальную независимость, а потом рожать ребенка", — отметила собеседница.

Несмотря на современную тенденцию рожать первого ребенка в более зрелом возрасте, оттягивать этот момент надолго не стоит, утверждает Родика Комендант.

"Затягивать все равно не надо. Девочка рождается на свет с четким количеством яйцеклеток, и каждый месяц теряет по одной такой клетке. Поэтому, нельзя отсрочить сильно этот момент, чтобы яйцеклетки еще были", — заключила Родика Комендант.