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Думитру РОЙБУ
© Sputnik / Miroslav Rotari

Ройбу: дам совет, как в Молдове устроиться на хорошую работу без опыта

Сказано в эфире
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Куда податься молдавской молодежи, едва окончившей университет, рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

Большинство молодых людей в Молдове после окончания университета сталкиваются с проблемой трудоустройства. Как правило, их представление о головокружительной карьере рассеивается, когда они обнаруживают, что работодатели не хотят брать на работу вчерашних студентов, к тому же без опыта.

Однако проблема тут скорее не в работодателях, а в самой молодежи, утверждает председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу. По его словам, большинство молодых людей лишь наслаждаются студенческой жизнью, не желая заниматься саморазвитием и приобретением полезных навыков во время обучения.

"Многие студенты в Молдове просто кайфуют от студенческих лет. Они только и занимаются тем, что делают ксерокс и учатся. Но этого недостаточно, у нас есть столько возможностей быть вовлеченным в разные программы. Есть много возможностей поехать за границу бесплатно для участия в различных проектах, стажировках, для обмена опытом, ознакомительных визитов, чтобы развиваться", — отметил Дмитрий Ройбу в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Студенты
© Sputnik / Михаил Воскресенский
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По его словам, работодателю важнее видеть в потенциальном сотруднике желание развиваться, чем опыт работы. Собеседник утверждает, что, уделяя достаточно времени саморазвитию, молодой человек сможет получить достойную должность даже без опыта. 

"Если нет опыта работы, то есть опыт личного развития. Нужно знать языки и разбираться в какой-то области. И тогда, когда вы приходите к работодателю без трудовой книжки, но со стопкой дипломов участия в различных проектах, он поймет, что у вас есть интерес к саморазвитию и, соответственно, вы будете серьезно относиться к работе. А если вы пришли только с одним дипломом и пачкой сигарет в кармане, что это за будущий сотрудник?", — заключил собеседник.

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Теги:
молодежь Молдовы, студенты, безработица, Общество


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