Врач: почему родители обязаны делать детям прививки от кори

С начала 2018 года и до 6 сентября в Республике Молдова было зарегистрировано уже 273 случая подтвержденной кори. В стране до сих пор сохраняется оранжевый код опасности распространения кори.

Единственным способом защитить ребенка от заболевания является вакцинация, утверждают врачи. Вспышка кори привела к увеличению числа вакцинированных, однако в республике до сих пор остаются те, кто отказывается от прививки.

Экс-министр здравоохранения Молдовы Руксанда Главан предложила штрафовать родителей, которые отказываются прививать детей. С ней согласна и главврач Детской инфекционной больницы Людмила Бырка.

"Есть дети, которые не привились по некоторым временным медицинским противопоказаниям. Скорее всего это дети с очень сниженным иммунитетом. И тот ребенок, который не привился по капризу матери, попадает в один коллектив с тем, у которого снижен иммунитет. И ребенок, не привитый по капризу, переболеет корью в легкой форме, и у него не будет осложнений, а второй ребенок переболеет очень тяжелой формой и умрет. Скажите пожалуйста, кто понесет ответственность за это?", — сказала Бырка в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

Таким образом, утверждает собеседница, отказ родителей от прививки является ущемлением прав на жизнь и здоровье других детей.