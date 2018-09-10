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Оксана Петровская
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Политолог: почему Восточная Европа настроена против мигрантов

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Эксперт Российского института стратегических исследований Оксана Петровская говорит о том, почему восточноевропейские антимиграционные настроения развиты намного сильнее, чем в Западной Европе.

Страны Восточной Европы решительно настроены против мигрантов, опасаясь потери своей национальной и культурной идентичности, хотя в реальности этот феномен угрожает им намного меньше, чем жителям Старой Европы — такое мнение высказала эксперт РИСИ Оксана Петровская.

Стройка
CC0 / Pixabay / Aviavlad
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"В Восточной Европе проводили соцопрос: интересовались, насколько часто респонденты встречали мигрантов, есть ли мигранты среди членов их семей, знакомых и так далее. Положительно на это отвечали единицы, тогда как в странах Западной Европы картина совершенно другая. Однако при ответе на вопрос об удельном весе иммигрантов в обществе в Восточной Европе называли числа в два-три раза большие, чем в реальности", — отметила Петровская

Именно страх утери идентичности, страх чужой цивилизации останавливает Восточную Европу от "зеленой улицы" мигрантам из мусульманских стран, в то же время они широко распахнули ворота для мигрантов из стран бывшего СССР, прежде всего Украины. Есть даже своего рода конкуренция за украинских работников между Польшей и Чехией, утверждает эксперт. Правда, уже встает вопрос о том, что украинских трудовых мигрантов для экономики стран Восточной Европы недостаточно.

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"Польские работодатели сейчас буквально давят на свое правительство, утверждая, что украинских рабочих рук им уже не хватает и нужно открывать двери шире, включив в список приоритетных государств Вьетнам и Непал: азиатские страны, работники которых очень послушны, не нуждаются в нормированном рабочем дне, выходных и считаются очень хорошим "рабочим товаром". Но здесь уже встает вопрос о той же идентичности, потому что это уже — другая культура и другая цивилизация", — резюмировала эксперт.

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Теги:
иммиграция, трудовые мигранты, мигранты, Оксана Петровская, Восточная Европа, Общество


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