Политолог: почему Восточная Европа настроена против мигрантов

Страны Восточной Европы решительно настроены против мигрантов, опасаясь потери своей национальной и культурной идентичности, хотя в реальности этот феномен угрожает им намного меньше, чем жителям Старой Европы — такое мнение высказала эксперт РИСИ Оксана Петровская.

"В Восточной Европе проводили соцопрос: интересовались, насколько часто респонденты встречали мигрантов, есть ли мигранты среди членов их семей, знакомых и так далее. Положительно на это отвечали единицы, тогда как в странах Западной Европы картина совершенно другая. Однако при ответе на вопрос об удельном весе иммигрантов в обществе в Восточной Европе называли числа в два-три раза большие, чем в реальности", — отметила Петровская

Именно страх утери идентичности, страх чужой цивилизации останавливает Восточную Европу от "зеленой улицы" мигрантам из мусульманских стран, в то же время они широко распахнули ворота для мигрантов из стран бывшего СССР, прежде всего Украины. Есть даже своего рода конкуренция за украинских работников между Польшей и Чехией, утверждает эксперт. Правда, уже встает вопрос о том, что украинских трудовых мигрантов для экономики стран Восточной Европы недостаточно.

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"Польские работодатели сейчас буквально давят на свое правительство, утверждая, что украинских рабочих рук им уже не хватает и нужно открывать двери шире, включив в список приоритетных государств Вьетнам и Непал: азиатские страны, работники которых очень послушны, не нуждаются в нормированном рабочем дне, выходных и считаются очень хорошим "рабочим товаром". Но здесь уже встает вопрос о той же идентичности, потому что это уже — другая культура и другая цивилизация", — резюмировала эксперт.