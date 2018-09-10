Эксперт: появится ли у России свой "Суэцкий канал"

Политолог Александр Асафов о том, к чему может привести глобальное потепление, и что стоит за публикациями в западных СМИ по этому поводу.

По мере наступления глобального потепления Северный морской путь может стать для России собственным "Суэцким каналом", пишут западные СМИ. Россия, как утверждается, возлагает огромные надежды на таяние арктических льдов, так как из-за этого Северный морской путь может стать альтернативой Суэцкому каналу, что позволит существенно сократить расходы на транзит из Европы в Азию и Америку, пишет РИА Новости.

В чем истинный смысл подобных публикаций? Об этом в эфире радио Sputnik рассказал политолог Александр Асафов.

"Северный морской путь, так же, как Арктический шельф, давно привлекает внимание наших геополитических конкурентов. И появляются подобные сообщения о том, что сложились обстоятельства, связанные с экологией, которые помогут получить России какие-то преференции. Мол, это не заслуга России, не процесс, связанный с экономикой России и большими инвестициями в этом направлении, а просто такие несправедливые обстоятельства, и именно поэтому стоит говорить о "справедливом" распределении использования Северного морского пути. Совершенно очевидно, что это начало широкомасштабной атаки в этом направлении", — отметил эксперт.

© Photo : Миронова Татьяна Синоптик: климат в Молдове меняется вместе с глобальным потеплением

Со временем, утверждает Асафов, Запад попытается пересмотреть условия использования Северного морского пути.

"Поскольку все средства, вложенные в инфраструктуру, договоренности по Северному морскому пути беспокоят американцев, и сейчас на Западе будут говорить о том, что необходимо пересмотреть вопросы использования Северного морского пути, сделать его международным, всеобщим. Я думаю, что об этой новой "честности" использования достижений и достояния России будет идти речь. Именно в этом ключе звучит эта заметка, которая начинает оформление этого процесса", — резюмировал собеседник.