Сырбу: когда в Молдове станет лучше жить

Правительство рапортует об успехах в социально-экономической сфере, оппозиция, в свою очередь, утверждает, что реальность демонстрирует стагнацию экономики и социальной защищенности граждан Молдовы. Истина, как принято считать, всегда где-то посередине крайних мнений.

На вопрос, когда же молдаване почувствуют реальные улучшения, и когда люди перестанут уезжать из страны в поисках лучшей доли, в эфире радиостудии Sputnik Молдова отвечает депутат парламента и член парламентской юридической комиссии Сергей Сырбу.

"Вопрос наболевший, все граждане Молдовы хотят быстрее ощутить положительные сдвиги в экономике. Мы согласны с тем, что эти сдвиги происходят не так быстро, как хотелось бы. Но все же сдвиги есть — и в экономике, и в социальной сфере. Правительство каждый год индексирует пенсии и зарплаты, особенно в бюджетной сфере. Конечно, хотелось бы большего увеличения доходов, но оно есть — в абсолютно всех сферах", — сказал собеседник.

© Sputnik / Александр Вильф Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

Депутат также перечислил главные, по его мнению, достижения действующей власти страны.

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"Видны изменения по большим, инфраструктурным проектам. Реабилитация дорожной инфраструктуры — я думаю, результат виден всем. Ну и проект "Prima casa", который набирает обороты. Я знаю много молодых семей, которые позволили себе приобрести в кредит жилье, благодаря этому проекту. Уже несколько сотен семей смогли вселиться в новую квартиру или дом", — резюмировал Сырбу.