Цуркану: каковы функции и задачи экономического совета при президенте Молдовы

Согласно официальным документам, экономический совет является консультативным органом при президенте Республики Молдова, создан он был в целях анализа экономической ситуации, выявления ключевых проблем и подготовки предложений по совершенствованию экономической политики и инструментов ее внедрения для обеспечения устойчивого развития, и модернизации экономики Республики Молдова.
О том, как работает совет, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал его секретарь Виталие Цуркану.
"Экономический совет был создан президентом сразу же после его инаугурации, у нас 50 членов совета, они из разных отраслей экономики. Есть специалисты и из Академии наук, и из различных институтов, занимающихся экономическими исследованиями", — сказал Цуркану.
Также эксперт рассказал о структуре этого органа.
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"Президент является председателем экономического совета, заместитель по агропромышленному комплексу — Ион Пержу, и Елена Горелова — советник по экономическим вопросам при президенте", — отметил собеседник.
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