Суздальцев: угроза биологической войны сохраняется

Политолог Андрей Суздальцев рассказал, почему Россия добивается проверки биологических лабораторий, открытых в странах-соседках РФ и финансируемых напрямую Пентагоном.

Напомним, в конце октября 2017 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отметил, что вспышки эпидемии могут быть спровоцированы искусственно, намекнув на деятельность иностранных лабораторий в странах постсоветского пространства.

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Так, несколько недель назад российские специалисты исследовали деятельность беспокоящих Россию лабораторий в Армении.

По словам премьер-министра страны Никола Пашиняна, ничего подозрительного там эксперты не обнаружили.

По словам заместителя декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Суздальцева, Соединенные Штаты открыли подобные лаборатории во многих граничащих с Россией странах.

"Их несколько, они находятся на Украине, есть в Прибалтике, Грузии, откуда и пошла страшная эпидемия африканская чумы свиней, когда мы потеряли миллиарды долларов, когда уничтожали целые поголовья свиней", — сказал эксперт.

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По его словам, несмотря на то, что проверки ничего не дали, обеспокоенность у российской стороны сохраняется.

"Спросите стариков, ходили ли они в лес и боялись ли они клещей. Сейчас если зайти в лес, клещи инфицированы страшной болезнью. Это считается последствием той самой биологической войны, которая произошла 40-е годы. Постоянно наши аграрии, животноводы, природа сталкиваются с какими-то проблемами. Волнами Россию накрывают эпидемии", — добавил Суздальцев.

О биологических лабораториях США в странах постсоветского пространства эксперт рассказал в эфире радио Sputnik.