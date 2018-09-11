Политолог: 11 сентября произошел слом нашего сознания

По мнению эксперта, после крупнейшей террористической атаки, в результате которой погибли 2974 человека, кроме политических последствий произошел "перелом в общественном сознании" в отношении того, что касается терроризма.

"Дело в том, что терроризм до этих событий, до гибели почти трех тысяч человек, воспринимался не очень однозначно. Иногда это была национально-освободительная борьба, иногда это была борьба за справедливость повстанцев, имеющих левую идеологию. Гибель почти трех тысяч человек в крупнейшем теракте с применением пассажирских самолетов, вот этот флер уничижило, он остался в каких-то книжках, описывающих больше события конца XIX, нежели XX века", — считает Асафов.

© AP Photo / Plunkett Suzanne История самой знаменитой фотографии терактов 11 сентября в США

Сегодня терроризм однозначно осужден всем обществом без исключения, а террористические действия вызывают только негативную оценку. По словам политолога, это переосмысление и является главным событием. Человечество осознало, что терроризм — это реальность, что он угрожает любому человеку.

"Я думаю, что мировое сообщество осознало, что терроризм — это не какие-то локальные вещи, которые происходят далеко. Это реальность, в том числе западного мира. И последующая история новейшего времени, происходящие по сей день теракты на территории европейских городов, тому яркое свидетельство", — заключил собеседник радио Sputnik.

Одиннадцатого сентября 2001 года в США боевики-смертники террористической организации "Аль-Каида" захватили четыре пассажирских самолета, направив два из них на символ делового Нью-Йорка — башни Всемирного торгового центра, а два других — на Пентагон и, предположительно, на Белый дом или Капитолий. Все самолеты, кроме последнего, достигли целей. Четвертый захваченный самолет рухнул в поле недалеко от города Шанксвилл в штате Пенсильвания. Жертвами терактов 11 сентября стали 2974 человека, 24 числятся пропавшими без вести. Погибшими при терактах также считаются 19 террористов.