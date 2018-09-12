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Сергей Санакоев
© Photo: Facebook / Сергей Санакоев

Санакоев: отношения России и Китая — это больше, чем экономика

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Президент Российско-китайского аналитического центра прокомментировал слова Си Цзиньпина о значимости развития межрегионального сотрудничества с Россией для отношений двух стран в целом.

Председатель КНР Си Цзиньпин отметил значимость развития межрегионального сотрудничества с Россией для отношений двух стран в целом, сообщает РИА Новости.

"Чем яснее наше сотрудничество по линии регионов, тем прочнее фундамент взаимовыгодного сотрудничества между странами в целом", — сказал он за круглым столом регионов РФ и КНР после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.

Си Цзиньпин добавил, что сторонам необходимо раскрывать преимущества сторон для дополнения друг друга, выявить специфические достоинства регионов и осуществить их точную двустороннюю стыковку. Как сказал Си Цзиньпин, "сейчас самое время для нашего межрегионального сотрудничества".

Флаг КНР
© Sputnik / Iliy Pitalev
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Президент Российско-китайского аналитического центра Сергей Санакоев прокомментировал в эфире радио Sputnik слова китайского лидера.

"Мы никогда не оглядывались на США в развитии наших отношений — напомню, что ежегодно на 30-40% у нас растет торговый оборот с середины 90-х годов. Мы стабильно развиваем сотрудничество, не назло кому-нибудь, мы соседи, у нас 4000 километров общей границы, и у нас есть стратегия соразвития в XXI веке России и Китая", — сказал эксперт.

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Санакоев утверждает, что сотрудничество РФ и Китая намного шире экономических связей.

"У нас не просто сотрудничество в огромном количестве отраслей. Это шире, чем экономика, это — межцивилизационное сотрудничество" — подытожил Санакоев.

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Теги:
связи, Китай, экономика, Россия, Сергей Санакоев, Китай, Россия, Политика


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