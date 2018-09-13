Политолог: Европа определяется со своей независимостью

Российский политолог Николай Топорнин высказал свое мнение о том, почему призывы добиваться суверенности ЕС на международной арене все чаще звучат в объединенной Европе.

Ранее в своем послании к Европарламенту председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что, учитывая сложившуюся геополитическую ситуацию, Евросоюзу пора стать независимым игроком.

© Sputnik / Вадим Шекун Мирзаян: перезагрузка отношений США и ЕС невозможна

"Пришло время для ЕС, учитывая геополитические обстоятельства, стать суверенным, самостоятельным, глобальным игроком в международных отношениях", — заявил еврочиновник, которого цитирует РИА Новости.

Российский политолог Николай Топорнин напомнил, что Юнкер не первый раз говорит о необходимости пересмотреть роль и место Евросоюза в системе международных координат. Заявления европейского чиновника, по его мнению, связаны с новыми реалиями на мировой арене, и, в частности, с "неадекватным поведением США".

"В рамках этой системы, конечно, роль США совершенно по-другому видится из Европы. Если раньше считалось, что это ориентир и негласный лидер западного сообщества, то теперь Евросоюз видит в США соперника, особенно в экономической сфере. Мы помним об этих заявлениях Дональда Трампа, он несколько раз подчеркивал, что США будут стремиться к установлению гегемонии в разных сферах, в том числе в сфере политики, экономики и международных отношений", — отметил собеседник радио Sputnik.

Он добавил, что США и ЕС имеют почти равный экономический потенциал. По словам Топорнина, совокупный валовой продукт США составляет порядка 17 триллионов долларов, у Евросоюза — чуть больше, чего нельзя сказать о степени влияния в международной политике.

"По большому счету эти две большие экономические силы имеют примерно одинаковый потенциал. Но если сравнивать вес в международных отношениях, то очевидно, что США опережают ЕС по многим параметрам. И это, конечно, сейчас лидеров Евросоюза не устраивает", — резюмировал политолог.