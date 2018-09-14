Крутаков: учения "Восток-2018" демонстрируют формирование новых зон доверия

Военные учения "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября и являются крупнейшим мероприятием по подготовке вооруженных сил. Маневры получили международный статус.

Воинские формирования ВС РФ, китайской и монгольской армий отработали действия по отражению наступления, нанесению всеми средствами огневого поражения силам условного противника, переходу подразделений в наступление и завершению разгрома его главных сил, сообщает РИА Новости.

Политолог, преподаватель департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik объяснил значимость проводимых учений.

"Эти учения свидетельствуют о формировании не просто некоего общественного клуба, а полноценных военно-политических блоков, формировании новых зон доверия. Прежний глобальный проект, где был единственный надсмотрщик в лице США, распадается. В период сильной экономической волатильности — когда идут и санкционные, и торговые, и таможенные войны — роль силового ресурса резко возрастает. То есть, все зависит "от винтовки" — зоны доверия должны себя охранять", — сказал эксперт.

По мнению собеседника, то, что учения проходят в одно время с Восточным экономическим форумом — весьма символично.

"Любая экономическая формация возникает только там, где есть внешний контур безопасности, охраняющий ее от всевозможных неприятностей. В это же время проходит Восточный экономический форум. Два события — и экономическое, и военное — говорят о том, что Россия и Китай фактически преодолели внеблоковый статус", — резюмировал Крутаков.