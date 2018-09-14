Щедров: как понять, что СМИ вами манипулируют

Руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" рассказал о том, какие новости и какая форма их подачи в СМИ не заслуживают доверия.

Средства массовой информации издавна используются не "по назначению" — как средство информационной войны. В XXI веке, веке интернета и открытой информации, отличить правду от лжи, реальную новость от "фейка", как ни странно, все сложнее — обилие информации порой нивелирует ее ценность. Как понять, что вы становитесь объектом манипуляции? Где те "тревожные звоночки", которые должны насторожить читателя или телезрителя? На эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" Олег Щедров.

"Первое, что нужно знать потребителю новости — источник. От кого исходит эта информация. В этой связи обратите внимания на новости про химатаки, про Скрипалей — они все ссылаются на неназванные источники. Для меня это повод такие новости не рассматривать. Второе — если вы хотите разобраться в какой-то ситуации, игнорируйте все показания очевидцев. Мы никогда не уверены в их адекватности — они не психи, просто новости не их профессия", — сказал Щедров.

Излишняя эмоциональная окраска и обилие ярких эпитетов и штампов — это тоже, по мнению собеседника, вызывает у него сомнения в достоверности информации.

"Эмоциональные слова — еще один важный момент. Как только я вижу в заметке "кровавый", "деспотичный", "демократический", "свободный" — я перестаю читать эту заметку. Задача журналиста — вызывать эмоции читателя, а не проявлять их самому", — резюмировал эксперт.