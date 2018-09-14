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Андрей Арешев
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт: миллионы людей в странах бывшего СССР находятся под биоугрозой США

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Научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Арешев рассказал об угрозах, связанных с деятельностью биологических лабораторий Пентагона, которые были открыты в ряде постсоветских республик.

 

 

Ранее, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва запросит официальные разъяснения США о деятельности лаборатории в Грузии, где могли проводить летальные эксперименты над людьми.

"МИД России запросит в госдепартаменте США официальное разъяснение в связи с представленными господином Гиоргадзе (бывший министр госбезопасности Грузии — ред.) новыми фактами, которые свидетельствуют о неблаговидной роли контингента вооруженных сил США, который развернут в микробиологической лаборатории на территории Грузии. Мне кажется, что суверенные страны обретали свой суверенитет и независимость, так отчаянно боролись за его сохранение отнюдь не для того, чтобы над ними и над гражданами этих стран проводились чужими военными биологические эксперименты, а именно это там происходит", — сказала дипломат, которую цитирует РИА Новости

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По мнению научного сотрудника Института востоковедения РАН Андрея Арешева, несмотря на показную открытость биолаборатории в Грузии, где с экскурсией побывали даже российские журналисты, есть основания полагать, что все равно "единственным ее хозяином остается американское военное ведомство, и другие структуры, специализирующиеся на разработке новых видов оружия, основанного на биологических, генетических и химических принципах".

"Это вызывает серьезную обеспокоенность со стороны Российской Федерации, но думаю, что в не меньшей степени подобные эксперименты должны вызывать опасения внутри Грузии. Потому что в последние годы в этой стране усилились вспышки болезней, инфекций, причем как среди животных, так и среди людей", — сказал эксперт для Sputnik.

По его словам, помимо ущерба для экономики и сельского хозяйства Кавказского региона и юга России в целом, деятельность этих биологических лабораторий "представляет угрозу для значительных густонаселенных регионов". И чем дальше, тем больше этот вопрос будет выноситься и российской стороной и ее союзниками на площадки различных международных организаций.

Патрушев заявил о лабораториях США по созданию биооружия в СНГ>>>

"Еще в 2006 году, то есть более десяти лет назад, российская сторона выражала на неофициальном уровне озабоченность по поводу экспериментов, которые проводятся в различных странах, в том числе постсоветских. Очевидно, что сейчас назрела необходимость более четкого и более эффективного механизма предотвращения распространения различного рода биологических угроз", — резюмировал Арешев.

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Теги:
биологическая лаборатория, Пентагон, грузия, угроза, Андрей Арешев, СНГ, Грузия, Общество


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