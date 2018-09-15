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Валентин Круду
© Sputnik / Osmatesco

Круду: сколько средств выделяется в Молдове на каждого школьника

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О расходах на образовательные учреждения рассказал начальник управления доуниверситетского образования министерства просвещения Молдовы Валентин Круду.

Бюджет, выделяемый на развитие школ и детских садов, достаточно большой. В этом году он составил 7 миллиардов 250 миллионов леев, заявил в эфире программы "Утро на Sputnik'e"начальник управления доуниверситетского образования министерства просвещения Молдовы Валентин Круду.

"Большая школа означает большой бюджет, там другие возможности, там можно создать прекрасные условия для детей и учителей. В этом году только для школ было выделено порядка 5 миллиардов 250 миллионов леев, и 2 миллиардов выделяется на развитие и обучение в дошкольном образовании. Поэтому из более 9 миллиардов леев бюджета образования 7 миллиардов 250 миллионов уходит на школы и садики. Это огромные суммы", — отметил собеседник.

По его словам, в среднем, на одного ученика государство выделяет порядка 10 000 леев.

"Формула финансирования подразумевает два компонента. Компонент А — это количество учеников, а компонент Б — это единое пособие, которое выдается всем школам на развитие. Если в ней 1000 учеников, получается около 10 000 на каждого ученика, на лицеистов — 12 200 на каждого. А компонент Б — от 250 000 леев до 500 000 леев. Соответственно, чем больше детей, тем больше денег", — подчеркнул Круду.

На вопрос о постоянной нехватке средств, о которой говорят директора школ и детских садов, собеседник ответил, что все зависит от планирования бюджета. По его словам, учебные заведения, правильно распределяющие бюджет, могут на эти средства не только сделать ремонт, но и закупить необходимые дидактические материалы.

"Самое главное сейчас — правильно планировать и тратить эти деньги. В Кишиневе уже существуют порядка 30-40% школ, которые внедряют формулу финансирования, они имеют свой бюджет, и очень правильно его планируют. Они смогли не только закупить и оснастить свою дидактическую материальную базу, но и купить новую мебель и сделать ремонты в туалетах", —заключил Валентин Круду.

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Теги:
бюджет, ремонт, образование, Валентин Круду, Образование


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