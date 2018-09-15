Астролог: в эти дни сентября лучше избегать поездок, перелетов и операций

Какие дни девятого месяца года могут принести неудачи - в эфире программы "Утро на Sputnik’e" рассказала астролог Лучия Палий.

Наверняка, у каждого есть дни, когда буквально все валится из рук: отношения с близкими или коллегами не ладятся, поездки отменяются и т.д. Как оказалось, это напрямую связано с астрологией, так как в каждом месяце есть свой перечень так называемых отрицательных дней.

О том, на какие числа сентября попадаются такие дни, в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала астролог Лучия Палий.

"Дни с отрицательным эффектом в этом месяце — 6, 9, 12, 13, 16, 18, 20, 24, 27, 28. В эти дни лучше не уезжать куда-то далеко, а если приходится, то нужно хорошо проверить транспорт. Желательно не брать билет на авиаперелеты, не назначать хирургических операций, или каких-то серьезных финансовых операций", — утверждает Палий.

По ее словам, прежде чем планировать путешествие, поход к врачу, или любое другое событие, нужно убедиться, что день к этому располагает.