Панов: молдавские застройщики зарабатывают в 10 раз меньше, чем 10 лет назад

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья в молдавской столице в августе составила 525 евро. Эта цена на три евро выше, чем застывшая на протяжении пяти месяцев подряд отметка в 522 евро за квадратный метр. А до этого в течение десяти месяцев средняя цена квадратного метра стояла на отметке €523.

Сколько сейчас зарабатывают молдавские застройщики на одном квадратном метре в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказал эксперт по вопросам недвижимости Александр Панов.

"Лет 15-20 назад рентабельность в строительном бизнесе доходила до 100%. То есть, в период, когда началась массовая жилая застройка, пионеры-застройщики зарабатывали до 100%. За каждый вложенный лей они зарабатывали еще один лей. Сейчас нормальный уровень рентабельности 10-15%", — утверждает Александр Панов.

Эксперт также рассказал о факторах, которые повлияли на ценообразование жилой недвижимости.

"Факторы, которые повлияли на ценообразование и получение прибыли это, в первую очередь, уменьшение объема продаж. Еще 15-20 лет назад был большой дефицит жилья, в сравнении с потребностями финансовые возможности у людей были выше, поэтому жилье быстро и эффективно раскупалось. Сейчас рынок насытился и предложение значительно превышает спрос. Да, людей, которые хотели бы иметь собственное жилье много, но, к сожалению, они не обладают финансовыми возможностями, чтобы купить это жилье", — подчеркнул собеседник.