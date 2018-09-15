Психолог: по этой причине в Молдове происходит так много самоубийств

В 2017 году в Республике Молдова произошли 544 самоубийства, что в три раза превышает число убийств — 174. Показатели остаются практически неизменными из года в год. Годом ранее статистические данные были следующими — 555 самоубийств и 176 убийств.

По данным ВОЗ, общее количество смертей от суицида приближается к миллиону в год. Тенденция показывает, что к 2020 году число самоубийств может возрасти в полтора раза.

Психолог Зинаида Грибинча рассказала в эфире программы "Утро на Sputnik'e" о том, кто чаще всего решает свести счеты с жизнью.

"Суицид — это акт самоубийства, совершаемый человеком в состоянии сильного душевного расстройства, или под влиянием каких-то психических заболеваний. В основном совершают самоубийство люди молодого или пожилого возраста. Их больше, чем психически нездоровых людей", — отмечает психолог.

По ее словам, для каждого возраста свои причины. Для молодых людей это может быть неразделенная любовь или конфликт с родителями, а для пожилых людей — одиночество.

"В возрасте с 13 до 20 лет причиной суицида может быть неразделенная любовь, проблемы в школе, конфликты с родителями, то, что мучает ребенка, и о чем он не может ни с кем поговорить. Иногда он ищет, кому можно рассказать все. И у молодых и у пожилых людей есть тот период, когда их еще можно спасти, если их слушать и поддерживать. Самое страшное — это одиночество, особенно для пожилых людей. Пожилые люди, живущие в одиночестве чувствуют себя угнетенно и хотят скорее это прекратить, особенно, когда болеют, или умирают их друзья, а родственники о них забывают", — рассказала Зинаида Грибинча.