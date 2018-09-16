Катринич: крем от загара не защитит от рака кожи

Более шести тысяч человек ежегодно умирают от рака в Молдове. Самыми распространенными видами онкологических заболеваний в Молдове до сих пор оставались рак кишечника, груди, легких и желудка. Однако в последнее время в стране все чаще ставят диагноз — рак кожи. Об этом в эфире программы "Утро на Sputnik'e" рассказала директор Онкологического института Лариса Катринич.

"У нас растет онкология кожи из-за того, что наши люди в большинстве — белокожие. И онкология кожи начинает вырастать настолько, что, наверное, будет вытеснять рак кишечника. Поэтому нужно точно знать время, когда можно позволить себе быть на солнце", — утверждает собеседница.

По ее словам, находясь на отдыхе, нужно ограничить время пребывания на солнце, так как от рака кожи не защитят даже дорогостоящие крема от загара.

"Все зависит от берега и от моря. Но ни в коем случае нельзя сидеть под солнечными лучами в то время, когда они наиболее опасны. В этом случае не помогут ни крема, ни защита для головы. Мы очень уязвимы, и нужно быть внимательными к тому, что мы пьем, где мы находимся, как и что мы кушаем, и как мы спим", — заключила Катринич.

По статистике Всемирной организации здравоохранения, за последние 10 лет число случаев рака кожи в мире возросло на 200 процентов.