Ройбу: экзамен на степень бакалавра искалечил судьбы многих детей в Молдове

Видеонаблюдение и металлодетекторы на выпускном экзамене двеннадцатиклассники уже воспринимают более спокойно, нежели в первые годы их установления. Однако до сих пор есть школьники, для которых тест становится целым испытанием. Не сумев справиться с волнением некоторые из них получают отрицательную оценку.

© Sputnik / Miroslav Rotari Млечко: сдавать экзамены на степень бакалавра в Молдове стало легче

Председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу считает, что нынешние условия сдачи экзамена на степень бакалавра становятся серьезным препятствием на пути к получению высшего образования. Об этом он заявил в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Серьезный барьер — это экзамен бакалавра, который сделали специально, чтобы дети не поступали в университеты. Я уверен, что этот экзамен не соответствует уровню знаний, который дети получают в школах, он усложнен. Соответственно, у детей меньше шансов получить высшее образование. Это длится уже годы, и я знаю покалеченные судьбы детей, которые просидели год дома только потому, что не сдали экзамен по математике. И мы знаем, что в прошлом году экзамен бакалавра по математике содержал пункты, которым детей не обучали. Кто-то понес ответственность за это? Никто не понес", — утверждает Дмитрий Ройбу.

Собеседник считает, что экзамен необходимо упростить.

"Кроме того, какой интерес делать усложненный экзамен, ставить камеры? Это же наши дети, наше общество. Нужно оставить детей спокойно учиться и сдавать экзамены. Ведь в жизни и так есть натуральный фильтр, кто сильнейший — тот и попадает, а кто нет — значит, нет таких навыков. Зачем создавать им дополнительные препятствия на пути", — заключил Ройбу.