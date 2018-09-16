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Dumitru Roibu
© Sputnik / Osmatesco

Ройбу: экзамен на степень бакалавра искалечил судьбы многих детей в Молдове

Сказано в эфире
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Какие плоды принес экзамен на степень бакалавра, рассказал председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу.

Видеонаблюдение и металлодетекторы на выпускном экзамене двеннадцатиклассники уже воспринимают более спокойно, нежели в первые годы их установления. Однако до сих пор есть школьники, для которых тест становится целым испытанием. Не сумев справиться с волнением некоторые из них получают отрицательную оценку. 

Татьяна Млечко
© Sputnik / Miroslav Rotari
Млечко: сдавать экзамены на степень бакалавра в Молдове стало легче

Председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу считает, что нынешние условия сдачи экзамена на степень бакалавра становятся серьезным препятствием на пути к получению высшего образования. Об этом он заявил в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Серьезный барьер — это экзамен бакалавра, который сделали специально, чтобы дети не поступали в университеты. Я уверен, что этот экзамен не соответствует уровню знаний, который дети получают в школах, он усложнен. Соответственно, у детей меньше шансов получить высшее образование. Это длится уже годы, и я знаю покалеченные судьбы детей, которые просидели год дома только потому, что не сдали экзамен по математике. И мы знаем, что в прошлом году экзамен бакалавра по математике содержал пункты, которым детей не обучали. Кто-то понес ответственность за это? Никто не понес", — утверждает Дмитрий Ройбу.

Собеседник считает, что экзамен необходимо упростить.

"Кроме того, какой интерес делать усложненный экзамен, ставить камеры? Это же наши дети, наше общество. Нужно оставить детей спокойно учиться и сдавать экзамены. Ведь в жизни и так есть натуральный фильтр, кто сильнейший — тот и попадает, а кто нет — значит, нет таких навыков. Зачем создавать им дополнительные препятствия на пути", — заключил Ройбу.

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Теги:
школьный куррикулум, экзамены на степень бакалавра, БАК-2018, высшее образование, Образование


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