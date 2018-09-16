Ройбу: экзамен на степень бакалавра искалечил судьбы многих детей в Молдове

Видеонаблюдение и металлодетекторы на выпускном экзамене двеннадцатиклассники уже воспринимают более спокойно, нежели в первые годы их установления. Однако до сих пор есть школьники, для которых тест становится целым испытанием. Не сумев справиться с волнением некоторые из них получают отрицательную оценку.
Председатель молодежной комиссии Совета гражданского общества при президенте РМ Дмитрий Ройбу считает, что нынешние условия сдачи экзамена на степень бакалавра становятся серьезным препятствием на пути к получению высшего образования. Об этом он заявил в эфире программы "Утро на Sputnik'e".
"Серьезный барьер — это экзамен бакалавра, который сделали специально, чтобы дети не поступали в университеты. Я уверен, что этот экзамен не соответствует уровню знаний, который дети получают в школах, он усложнен. Соответственно, у детей меньше шансов получить высшее образование. Это длится уже годы, и я знаю покалеченные судьбы детей, которые просидели год дома только потому, что не сдали экзамен по математике. И мы знаем, что в прошлом году экзамен бакалавра по математике содержал пункты, которым детей не обучали. Кто-то понес ответственность за это? Никто не понес", — утверждает Дмитрий Ройбу.
Собеседник считает, что экзамен необходимо упростить.
"Кроме того, какой интерес делать усложненный экзамен, ставить камеры? Это же наши дети, наше общество. Нужно оставить детей спокойно учиться и сдавать экзамены. Ведь в жизни и так есть натуральный фильтр, кто сильнейший — тот и попадает, а кто нет — значит, нет таких навыков. Зачем создавать им дополнительные препятствия на пути", — заключил Ройбу.