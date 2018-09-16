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Александр Гузун
© Sputnik /

Гузун: молдавским футболистам не хватает духа патриотизма

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Тренер молдавской молодежной сборной по футболу Александр Гузун рассказал о том, почему у спортсменов пропадает чувство патриотизма.

Александр Гузун уверен, молодые спортсмены в Молдове не стремятся выступать за свою страну и защищать ее честь на соревнованиях, в приоритете у них теперь личные интересы. 

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Такое мнение он выразил в эфире программы "Утро на Sputnik'e".

"Я уже три года работаю с юношескими сборными U-17, и с каждым годом становится все труднее и труднее. К сожалению, ситуация меняется не в лучшую сторону. Мое мнение, что, если возникает ситуация, когда игроку будет выгоднее куда-то поехать или решить какую-то личную проблему, он это сделает и забудет и про сборную, и про тренеров, и про национальную сборную, и про Молдову. Просто они такие", — отметил собеседник.

По его словам, спортсменам необходимо думать не только о личной выгоде, но и научиться быть командой.

"Им по 16-17 лет, и они многого не понимают, у них другой менталитет. У них другие ценности, нежели были раньше у нас. Над этим нужно работать. Если, выходя на поле они будут говорить — "мы", а не "я", тогда что-то получится", — рассказывает тренер.

Александр Гузун также выразил мнение: для того, чтобы исправить ситуацию, в первую очередь необходимо, чтобы изменилось отношение государства к спортсменам.

"С одной стороны, их можно понять. К ним сложно подходить аргументами, что они должны быть патриотами. Когда государственные структуры не отвечают взаимностью, и не поворачиваются к этим ребятам лицом, то они будут продолжать уезжать. И не будет не только футболистов, но и самих детей", — заключил Гузун.

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Теги:
лига наций, патриотизм, сборная Молдовы, футбол, Александр Гузун, Спорт


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