Директор лицея: в некоторых селах Молдовы школы лучше, чем в городах

Проблем в системе образования Молдовы достаточно много. И отсутствие педагогов, и состояние зданий, и оснащенность школ необходимыми материалами, да и сам куррикулум. Принято считать, что в плачевном состоянии, в основном, находятся сельские школы, которые к тому же не оснащены компьютерами и другой техникой.

Этот миф в эфире программы "Утро на Sputnik'e" развеял директор лицея села Будешты Сергей Брынзэ.

"Хочу сказать, что в некоторых населенных пунктах школы даже лучше, чем городе. Примэрии совместно с администрацией лицеев постарались создать все условия, чтобы школы не остались в 19 веке, чтобы не было туалетов на улице, чтобы была вода в кабинетах химии, физики и т.д. Да, перестроить все трудно, но многие сельские школы выглядят намного лучше городских", — отметил собеседник.

Но, несмотря на это, в республике еще остались учебные заведения, нуждающиеся в модернизации.

"Да, есть школы, которые до сих пор в очень плохом состоянии, где мало детей, нет учителей, надо топить печи, туалеты на улице. Там, где примэрии захотели — они нашли финансы. Преимущество школ в селах в том, что примэрия может там организовать проекты по модернизации школ и детсадов. Не сделали только те, кто не хотел. Конечно, еще много чего нужно сделать, но в основном, в школах можно учиться", — заключил Сергей Брынзэ.