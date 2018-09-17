Щедров: почему в Молдове никогда не убивали журналистов

Руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" рассказал о том, почему население Молдовы спокойней и добродушней, чем жители соседних стран.

Журналист — это не самая спокойная и безопасная профессия. По данным международных правозащитных организаций, в 2017 году в мире погибли по меньшей мере 65 журналистов во время выполнения своих профессиональных обязанностей. В соседних с Молдовой странах журналистов убивали часто — особенно в так называемые "лихие 90-е", когда шел передел крупной собственности, и громкие разоблачения были по-настоящему опасны для власть имущих.

Вместе с тем Молдову Бог миловал — за все время ее существования как независимого государства, в нашей стране, за свою профессиональную деятельность не был убит ни один журналист. Почему? Перья молдавских журналистов разят не столь болезненно, или их голос звучит у нас тише, чем в других странах? На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил руководитель учебных программ Международного информационного агентства "Россия сегодня" Олег Щедров.

"Мне всегда ужасно приятно приезжать в Молдову к людям, которые здесь живут. Я упорно обхожу слова "русский" и "молдаванин", потому что человек, который прожил здесь, приобретает некий общий вид. Это связано с каким-то историческим добродушием местного населения", — сказал эксперт.

География Молдовы — это также один из факторов, способствующих миролюбию жителей, утверждает собеседник.

"То, что здесь край вина и фруктов — это тоже сказалось. Здесь много солнца. Люди спокойней ко всему относятся. Ну и возможно, что тут "ходят" не такие деньги, за которые решают убивать", — резюмировал Щедров.