14:14 17 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.65
  • USD16.80
  • RUB0.25
  • RON4.23
  • UAH0.60
Поиск
Вячеслав Сырбу
© Sputnik / Osmatesco

Представитель МВД Молдовы: за что у водителей будут отбирать права на целые годы

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
52 0 0

Автовладельцев, которые не боятся садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, ждет неприятный сюрприз - новый закон предусматривает жесткие санкции за вождение "подшофе".

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, а также Уголовный кодекс, водители, которые будут пойманы за рулем в пьяном виде, могут быть лишены прав на вождение сроком до четырех лет.

"Из важных моментов, которые содержатся в законе, стоит отметить нововведение, в котором говорится, что если водитель был уличен в вождении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно у него изымаются водительские права, также он лишается права на выдачу временного удостоверения. В течение трех дней материалы направляются в суд, а водитель лишается права управления транспортным средством на весь период рассмотрения дела в судебных инстанциях", — заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова руководитель юридического управления Национального инспектората патрулирования Вячеслав Сырбу.

По словам эксперта, возврат права на управление транспортным средством будет возможен в трех обстоятельствах.

Во-первых, должно пройти четыре года с момента вынесения окончательного решения суда.

Во-вторых, нарушитель обязан будет пройти антинаркотической и антиалкогольной реабилитации.

И, наконец, третье, необходимо заново сдать экзамен на вождение — его теоретическую и практическую части.

Закон уже опубликован в "Официальном мониторе" и вступит в силу 14 декабря.

По теме

Совсем скоро у молдавских водителей будут отбирать права без решения суда
Права через психиатра: в Молдове вводят новые требования к водителям авто
Теги:
управление в пьяном виде, лишение водительских, Вячеслав Сырбу


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Катрин Тасева (Болгария) выполняет упражнения в финальных выступлениях с обручем в индивидуальной программе на чемпионате мира по художественной гимнастике 2018 в Софии
Шпагаты, прыжки и блистательные улыбки: как гимнастки пробились на Олимпиаду-2020
Чихуахуа танцует под армянский хит
Невероятный чихуахуа зажигает под музыку - убойное видео
Банковские карты в Молдове
Заменят ли в Молдове банковские карты "наличку"

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться