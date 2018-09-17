Представитель МВД Молдовы: за что у водителей будут отбирать права на целые годы

Автовладельцев, которые не боятся садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, ждет неприятный сюрприз - новый закон предусматривает жесткие санкции за вождение "подшофе".

Согласно поправкам, внесенным в Кодекс о правонарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс, а также Уголовный кодекс, водители, которые будут пойманы за рулем в пьяном виде, могут быть лишены прав на вождение сроком до четырех лет.

"Из важных моментов, которые содержатся в законе, стоит отметить нововведение, в котором говорится, что если водитель был уличен в вождении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, незамедлительно у него изымаются водительские права, также он лишается права на выдачу временного удостоверения. В течение трех дней материалы направляются в суд, а водитель лишается права управления транспортным средством на весь период рассмотрения дела в судебных инстанциях", — заявил в интервью радиостудии Sputnik Молдова руководитель юридического управления Национального инспектората патрулирования Вячеслав Сырбу.

По словам эксперта, возврат права на управление транспортным средством будет возможен в трех обстоятельствах.

Во-первых, должно пройти четыре года с момента вынесения окончательного решения суда.

Во-вторых, нарушитель обязан будет пройти антинаркотической и антиалкогольной реабилитации.

И, наконец, третье, необходимо заново сдать экзамен на вождение — его теоретическую и практическую части.

Закон уже опубликован в "Официальном мониторе" и вступит в силу 14 декабря.