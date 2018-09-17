Политолог: нужна ли румынам Молдова

Немногочисленные, но шумные унионисты в Молдове давно уже воспринимаются как периферийная часть политического пейзажа, однако они не забывают время от времени напоминать о своем существовании различными акциями. Насколько интересна тема объединения двух стран в Румынии — является ли эта тема актуальной или болезненной — на эти вопросы в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил политолог Сергей Манастырлы.

"Насколько мне известно, в Румынии эта тема не горячая и не особо болезненная — именно поэтому о ней больше говорят у нас в Молдове. У нас пытаются ее использовать на фоне политического кризиса, экономических и социальных сложностей. Для отвлечения внимания населения от проблем. В Румынии намного важнее вопросы их внутренней политики", — отметил политолог.

Более того — по мнению политолога Брюссель не приветствует идеи унионизма, именно это еще одна причина того, что эта тема не эксплуатируется в Румынии открыто и интенсивно.

"Идеи исторического ревизионизма в Евросоюзе не находят большого отклика, это одна из причин почему их не педалируют в самой Румынии. А у нас, на периферии за это берутся", — сказал Манастырлы.