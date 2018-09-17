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Виктор Баранец
© Photo : Из личного архива Виктора Баранец

Эксперт: доказана непричастность России к гибели малайзийского "Боинга"

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Документы Министерства обороны РФ, доказывающие, что ракета, которой сбили малайзийский Boeing-777 в Донбассе, стояла на вооружении украинской части, снимают все беспочвенные обвинения в адрес России, навязанные Западом, считает военный эксперт Виктор Баранец.

По представленным российским оборонным ведомством документам, ракету сделали на Долгопрудненском машиностроительном производственном объединении в 1986 году, после чего она была отправлена в воинскую часть, расквартированную в Украинской ССР.

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© Sputnik / Виталий Белоусов
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"Достоверно известно, что ракета воинской частью была получена, о чем был составлен приемный акт", — сообщил начальник главного ракетно-артиллерийского управления Вооруженных сил Николай Паршин на брифинге в МИА "Россия сегодня". 

Паршин, которого цитирует РИА Новости, отметил, что номер ракеты установили по ее обломкам, найденным на месте крушения.

Военный эксперт Виктор Баранец считает, что аргументы, представленные российским оборонным ведомством, должны лечь в основу серьезного международного разбирательства с участием как российской, так и украинской стороны.

"Военное ведомство России представило миру не слова, а документы, которые неизбежно должны будут взяты в оборот любыми комиссиями, которые занимаются расследованием этой трагедии. Министерство обороны готово предоставить эти документы. Это документы, а не слова", — подчеркнул собеседник радио Sputnik.

По его мнению, факты, представленные министерством обороны России, "выбивают зубы тем, кто хотел создать версию, обвиняющую Россию". Эти документы, подчеркивает эксперт, проливают свет на события четырехлетней давности и позволят разобраться в истоках этой трагедии. 

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

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Теги:
непричастность, Боинг, ракета, крушение, доказательства, Министерство обороны Российской Федерации, Виктор Баранец, Донецк, Москва, Россия, Украина, Оборона, Политика


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