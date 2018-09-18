Богатырев: несогласованные действия военных привели к трагедии с Ил-20

Несогласованные действия военных из разных стран привели к трагедии — об этом заявил в эфире радио Sputnik генерал, военный эксперт, майор запаса Вооруженных сил РФ Владимир Богатырев.

"Операция израильских ВВС по нанесению ударов по мирным объектам в провинции Латакии, привела к тому, что был сбит российский самолет-разведчик. Недопустима несогласованность действий отдельных государств — это приводит к серьезным потерям среди военных, которые борются с терроризмом в Сирии. Существует целая сеть политических и военных договоренностей, поставлена конкретная задача — обеспечить уничтожение террористов. Израиль нарушил эти соглашения, не использовал возможности, силы и средства тех звеньев связи, которые есть между военнослужащими, в результате чего произошла трагедия. Хочется надеяться, что из случившегося будут сделаны соответствующие выводы", — сказал эксперт.

Ответ Минобороны России по сбитому в Сирии Ил-20>>>

Самолет Ил-20 исчез с радаров во время налета четырех израильских самолетов F-16 на провинцию Латакия, также в этом районе находился французский фрегат "Овернь" (Auvergne). Связь с экипажем пропала над Средиземным морем около 23:00 в 35 километрах от побережья Сирии.