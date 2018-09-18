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Экономист Татьяна Ларюшина
© Photo: Russiancouncil

Ларюшина: Молдова будет оставаться нищей, пока в обществе царит равнодушие

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Эксперт в области экономики Татьяна Ларюшина рассуждает на тему, почему в Молдове нет среднего класса.

По ее мнению, в молдавском обществе до сих пор доминирует равнодушная позиция относительно того, каким должно быть будущее страны, и кто должен его определять. Этот важный выбор значительная часть населения предпочитает делегировать другим, оставаясь в стороне от принятия решений. Такая тенденция ярко проявляется во время выборов, говорит собеседница радиостудии Sputnik Молдова.

"Выборы у нас всегда проходили так, как проходили. В результате, люди, приходившие к власти, реализовывали не столько политику благосостояния, направленную на появление действительно среднего класса, сколько на удовлетворение своих чаще всего эгоистических целей. Этот разрыв между тем, что принято называть "реальной политикой" и декларируемыми красивыми политиками, у нас налицо", — отметила экономист.

Побороть это равнодушие, по мнению Ларюшиной, можно будет только тогда, когда в Молдове сложится внутринациональный консенсус.

"Способны ли мы будем принимать решения, направленные не на удовлетворение сиюминутных электоральных интересов, а на обеспечение интересов будущих поколений. Тогда мы сможем получить шанс, что к власти придут люди, которые способны принимать решения, направленные на появление среднего класса, чтобы благосостояние улучшалось у большинства населения, а не у отдельно избранных людей", — добавила эксперт. 

Это типичная ситуация для многих стран, которые находились в таком же положении, как Молдова, и многие справились с этим. Эксперт уверена, что и у нас все получится, дело лишь за временем.

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Теги:
бедность в Молдове, средний класс, выборы, Татьяна Ларюшина, Молдова, Общество


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