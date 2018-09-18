Политолог: почему именно сейчас были сделаны перестановки в правительстве

Политический аналитик Корнелиу Чуря рассказал о том, что стоит за громкими отставками и назначениями министров.

Глава Демпартии Владимир Плахотнюк 18 сентября заявил, что по договоренности с премьером Павлом Филипом предложено провести перестановки в министерстве здравоохранения, труда и соцзащиты и в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Как сказал Плахотнюк, вместо главы Минздрава Светланы Чеботарь предложена кандидатура бывшей и.о. примара (мэра) Кишинева Силвии Раду (которая ранее возглавляла Gas Natural Fenosa Moldova), а министром сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды вместо Ливиу Волконовича может стать нынешний директор Агентства по интервенции и платежам в области сельского хозяйства Николае Чубук.

Данные перестановки не стоит расценивать как некий краткосрочный предвыборный ход — такое мнение в эфире радиостудии Sputnik Молдова высказал политолог Корнелиу Чуря.

"Считать, что Демпартия осуществила замену на 2-3 месяца — это грубый подход. Эта замена делается, в первую очередь исходя из понимания или даже уверенности Демпартии, что правительство, если не целиком, то хотя бы в большей своей части, переживет выборы — министры останутся на своих должностях. Иначе не было бы смысла делать эти изменения", — сказал эксперт.

Собеседник связывает изменения в правительстве с деятельностью премьер-министра.

"Думаю, эти изменения связаны с той политической позицией, которой вынужден придерживаться Павел Филип. Он должен сейчас активничать, предъявлять претензии, навязывать свою волю партии. Тут есть политическая воля премьера сделать эту замену. И он обязал партию подчинится его премьерской воле", — отметил Чуря.

Кроме того, данные перестановки могут свидетельствовать о внутрипартийной борьбе.

"Филип — уже не безвольный премьер и не "просто премьер". И это естественно в политической борьбе, которая происходит не только между партиями, но и внутри партий. И, скорее всего, именно по его инициативе была сделана эта замена. Конечно, цель в том, чтобы были более эффективные министры, но и в том, чтобы показать, что перед выборами партия послушна премьер-министру", — резюмировал политолог.