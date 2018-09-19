Оленченко: Германия не откажется от газа из России ради интересов США

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН рассказал о том, почему Германия не станет покупать сжиженный газ из США.

Германия не станет покупать американский сжиженный природный газ, так как он невыгоден для страны с экономической точки зрения и не обеспечит ее энергетическую безопасность, пишут немецкие СМИ. В настоящий момент обострились серьезные экономические противоречия между США и Германией — и то, что происходит вокруг ситуации с газом, следует рассматривать в этом контексте — такую точку зрения в эфире радио Sputnik высказал эксперт, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

"Идет серьезное противостояние между Германией и США, в том числе и в области энергетики. Газ — это составная часть цены большинства товаров. А германская экономика ориентирована на экспорт. Поэтому цена газа для немцев — это не отвлеченная величина, а цена товара и, соответственно, конкурентоспособность. Чем выше цена газа, тем ниже конкурентоспособность германских товаров на мировом рынке и наоборот. США хотели бы снизить конкурентоспособность германских товаров в пользу своих", — сказал эксперт.

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Собеседник уверен, что Германия не изменит своей позиции.

"ФРГ будет стоять твердо — она не будет действовать в ущерб себе. С другой стороны, Германия понимает, что США и их союзники в Европе будут продолжать будировать вопрос. Поэтому Германия перебросила мяч на американскую сторону, говоря, что американский газ дорогой. Теперь США должны доказывать, что цена на их газ приемлема", — резюмировал Оленченко.