Политолог: левый и правый берег Днестра скоро полностью объединятся

Политический аналитик Сергей Манастырлы рассказал о том, как работает политика "малых шагов" при взаимодействии правого и левого берегов Днестра.

Решение проблем с автомобильными номерами машин из приднестровского региона, вопросов со школами и фермерскими участками — все то, что называют политикой "малых шагов" по сближению двух берегов Днестра, порой вызывает противоречивые оценки экспертов. Все, что делается в рамках этих программ — позитивно и способствует реинтеграции страны — об этом в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал политолог Сергей Манастырлы.

"Любое облегчение жизни граждан, проживающих на левом берегу Днестра, хоть понемногу, но стимулирует сближение с правым берегом и процесс реинтеграции. Прошло уже больше 25 лет раздельного проживания, там выросло целое поколение, жившее в отдельном регионе. В таких условиях не надо торопиться с реинтеграцией. Процесс должен идти плавно и маленькими шагами", — сказал Манастырлы.

Рано или поздно такая политика приведет к реинтеграции страны, в этом эксперт не сомневается.

"Мы и приднестровцы практически не знаем друг друга. Мы должны вновь привыкнуть друг к другу. В итоге Приднестровье вернется в Молдову. Нам нужно учиться сосуществовать, жить вместе в одной стране", — резюмировал эксперт.