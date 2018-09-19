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Денис Гудков
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Гудков: появится ли в Молдове своя Силиконовая долина

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Член Совета московского регионального отделения организации "Деловая Россия" Денис Гудков считает, что в Молдове есть условия для активного развития IT-сектора, необходимо лишь убедить бизнес в том, что страна открыта для реализации проектов.

В Кишиневе, 20-22 сентября, пройдет молдо-российский экономический форум, в котором примут участие более 200 бизнесменов. Для них это событие также станет возможностью ознакомиться с деловой средой Молдовы и определить потенциальные для инвестиций направления бизнес-деятельности.

Одним из таких направлений, по мнению члена Совета московского регионального отделения общественной организации "Деловая Россия" Дениса Гудкова, является IT-сектор. В беседе с корреспондентом Sputnik Молдова он сказал, что российские специалисты изучили эту область и могут судить, насколько активно она развивается в Молдове.

"Может быть, не все еще пока открыто, что-то находится в тени. Но у Молдовы есть потенциал стать оазисом IT-проектов, и я бы на эту тему хотел подискутировать. Нам есть что предложить, есть, к примеру, российские механизмы, которые успешно работают у нас. Любопытно было бы обсудить, насколько это применимо для Молдовы. И обратить внимание на Молдову, как на новый путь реализации проектов", — отметил собеседник.

Он не исключил, что и в Молдове может появиться своя "кремниевая долина", однако надо предпринять целый ряд шагов, чтобы продемонстрировать российскому бизнесу заинтересованность и открытость страны к совместным проектам.

"Для этого нужны хорошие условия по налоговым платежам, должна быть понятна инфраструктура. Государство должно показать, что оно открыто для реализации этих проектов, что обстановка для предпринимателей дружественная, что они могут не бояться идти в этот бизнес", — подчеркнул Денис Гудков.

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Теги:
силиконовая долина, IT-сектор, Молдова, Денис Гудков, Экономика, бизнес и финансы


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