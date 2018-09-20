14:22 20 Сентября 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.63
  • USD16.79
  • RUB0.25
  • RON4.22
  • UAH0.60
Поиск
Вадим Дробиз
© Photo: newsler.ru

Дробиз: почему туристы едут в Грузию, а не в Молдову

Сказано в эфире
Получить короткую ссылку
77 0 0

Директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя рассказал о том, почему Молдова не столь привлекательна для иностранных визитеров как Грузия.

Согласно статистическим данным, Грузию в 2017 году посетило более 7,5 миллиона международных визитеров. Это количество несопоставимо с числом иностранных туристов, прибывающих в Молдову — к нам их приезжает значительно меньше. В чем причина этого обидного, в том числе и в экономическом аспекте явления — ведь у Молдовы и Грузии схожие обычаи, напитки и кухня. На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"В советский период в Грузию тоже приезжало больше туристов, чем в Молдову. Это Кавказ. Это горы. Это другой воздух и климат. Это тоже надо учитывать, дело не только в вине или гастрономии", — сказал Дробиз.

Собеседник утверждает, что туристов привлекает, в первую очередь, курортная слава регионов, рассчитывать только на гастрономические или алкогольные изыски, увы, не стоит.

"Я люблю и Грузию, и Молдову, но в Грузии отдыхал гораздо чаще. Дело не в политике и не экономике. Грузия известна в большей степени как курортная зона. И причина, скорее всего, именно в этом", — объяснил эксперт.

По теме

Молдова и туризм: как республика растеряла привлекательность
Как реанимировать молдавский туризм и превратить Кишинев в сказку
Теги:
туризм, курорт, грузия, вино, Молдова, Вадим Дробиз, Грузия, Молдова


Правила пользованияКомментарии

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Парад собак в парке Красная пресня
Самый громкий лай и игривый взгляд - как прошло дефиле собак в костюмах
Парашютист сыграл на трубе Имперский марш во время прыжка
Смельчак сыграл на трубе "Имперский марш" в необычной позе - видео
Дружба Молдовы и России: цифры и факты
Все, что нужно знать о партнерстве России и Молдовы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться