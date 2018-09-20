Дробиз: почему туристы едут в Грузию, а не в Молдову

Директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя рассказал о том, почему Молдова не столь привлекательна для иностранных визитеров как Грузия.

Согласно статистическим данным, Грузию в 2017 году посетило более 7,5 миллиона международных визитеров. Это количество несопоставимо с числом иностранных туристов, прибывающих в Молдову — к нам их приезжает значительно меньше. В чем причина этого обидного, в том числе и в экономическом аспекте явления — ведь у Молдовы и Грузии схожие обычаи, напитки и кухня. На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил директор российского Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз.

"В советский период в Грузию тоже приезжало больше туристов, чем в Молдову. Это Кавказ. Это горы. Это другой воздух и климат. Это тоже надо учитывать, дело не только в вине или гастрономии", — сказал Дробиз.

Собеседник утверждает, что туристов привлекает, в первую очередь, курортная слава регионов, рассчитывать только на гастрономические или алкогольные изыски, увы, не стоит.

"Я люблю и Грузию, и Молдову, но в Грузии отдыхал гораздо чаще. Дело не в политике и не экономике. Грузия известна в большей степени как курортная зона. И причина, скорее всего, именно в этом", — объяснил эксперт.