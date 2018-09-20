Иванов: как молдавскому писателю прославиться в России

Настоящий талант не спрячешь, однако признание — это то, без чего жизнь любого творца опустошается. Многие молодые русскоязычные писатели, в том числе и граждане Молдовы интересуются — каким образом можно получить признание и опубликовать книгу в России. На этот вопрос в эфире радиостудии Sputnik Молдова ответил председатель Союза писателей России, автор более 20 книг, лауреат множества литературных премий и военный журналист Николай Иванов.

"Самый короткий путь к безызвестности и не изданию — это написать и положить в стол. Особенно, если ты молод и у тебя нет продюсера, который будет бегать вместо тебя. Если человек пишет — особенно в регионах, рано или поздно он будет замечен. В каждом регионе России есть писательская организация. Они живут тем, что подпитываются молодежью. И это касается, конечно же, и зарубежья", — сказал эксперт.

Стучите и вам откроют — собеседник утверждает, что, если ваше произведение по-настоящему талантливо и актуально, его обязательно заметят и опубликуют.

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"Если человек впервые написал роман, конечно же, надо стучаться в издательства, надо посылать произведение в издательства. Если роман попадает в серию, то за него ухватятся руками и ногами, потому что им нужны новые имена. Если есть талант, если книга хорошая, заметят, ухватятся, он не пропадет", — объяснил Иванов.